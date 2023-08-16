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Giriş Tarihi: 16.8.2023 06:06

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa araba çarptı

Yalova’da yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö. otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa araba çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altınova İlçesi, Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 41 DY 731 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö.'ye çarptı. Mugdat Ö., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Mugdat Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Tersane işçisi olduğu öğrenilen Mugdat Ö.'nün cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma karakoluna götürülen sürücü M.S.'nin işlemlerinin sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa araba çarptı
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