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Giriş Tarihi: 1.4.2022

‘Yalvarırım abi, yapma’

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
‘Yalvarırım abi, yapma’

Çanakkale’de, iddia sonucu girdiği denizde boğularak ölen lise öğrencisi Samet Umut’un, olay sırasında kardeşinin de yanında olduğu, ağabeyine ‘Atlama’ diye yalvardığı ortaya çıktı

Çanakkale'nin Kilitbahir İskelesi'nde arkadaşıyla girdiği iddia sonrası atladığı denizde boğulan 16 yaşındaki Samet Umut Öner'in olay sırasında kardeşi Y.Ö.'nün (14) de yanında olduğu ve ağabeyine "atlama" diye yalvardığı ortaya çıktı. İddiaya göre arkadaşları, lise öğrencisi Samet Umut'un cebindeki 100 lirayı gizlice aldı. Parasını geri isteyen Samet Umut'a arkadaşları "denize atlayıp ilerideki tekneye dokunması halinde parasını geri vereceklerini" söyledi. Arkadaşlarının "Yapamazsın, var mısın iddiaya" demesi üzerine Öner, kendini soğuk suya attı. Tekneye doğru kulaç atan Öner, tekneye dokunmasına rağmen dönerken arkadaşlarının "Görmedik" demesi üzerine tekrar tekneye doğru yüzmeye başladı. Ancak talihsiz genç boğazdaki ters akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.



'BU ACININ TARİFİ YOK'
Talihsiz genç önceki gün memleketi Balıkesir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay günü Öner'in yanında 14 yaşındaki kardeşi Y.Ö.'nün de olduğu ve suya atlayan ağabeyine "Yalvarırım abi atlama, hasta olursun, akıntı var" diye defalarca uyardığı ortaya çıktı. Y.Ö., ağabeyinin cenaze töreninde sürekli gözyaşı döktü. İki oğlundan birini kaybetmenin acısını yaşayan ziraat mühendisi baba Özgür Öner, "Oğlum hiç uğruna öldü. Mesele para değil, iddiaya girme olayı. Bu acının tarifi yok" dedi.

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