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Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:41 Son Güncelleme: 13.1.2022 10:34

Yamaç Bebek, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yamaç Bebek, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı bir mezrada ateşlenen 2 aylık Yamaç Bebek Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saat süren yol temizleme çalışmalarının ardından tedavi altına alındı.

Doğu Anadolu'da devam eden kar yağışları hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede ekipler gece gündüz çalışırken, acil hastalık durumlarında ise sağlık ekiplerinin imdadına yetişiyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kalkancı Köyünün Yağmurtepe mezrasında, 2 aylık Yamaç Bebek, hastalandı.

Ateşi düşmeyen bebeğin babası durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Bölgede devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin araçlarının bebeği almaya gidemeyeceği anlaşılınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezraya yönelen ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından İl Özel İdaresi ekipleri mezraya ulaşabildi. Hasta bebek hemen alınıp 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesine götürülen bebek, tedavi altına alındı. Baba Hasan Balkış ise verilen mücadeleden dolayı teşekkür etti.

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Yamaç Bebek, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı
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