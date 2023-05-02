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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Yamaç paraşütçüsü 10 saatte kurtarıldı

MEHMET AL MEHMET AL
Yamaç paraşütçüsü 10 saatte kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Polonya vatandaşı Pablo Wilks (40) Yassıtepe mevkiinden önceki gün saat 16.00'da yamaç paraşütüyle atladı. Wilks, Alanya Kalesi çevresinde süzülürken rüzgârın etkisiyle kontrolünü kaybedip kayalığa çakıldı. Yaklaşık 150 metrelik kayalık alana düşen Wilks için Sahil Güvenlik, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin güçlükle ulaşarak ilk müdahaleyi yaptığı Wilks'in helikopterle alınmasına karar verildi. Ancak helikopter rüzgâr nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Ekipler, Wilks'i deniz üzerinden karaya çıkarmak için sedyeye bağlayıp halatla uçurumdan indirmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından saat 03.00'te kayalıkların kıyısına getirilen Wilks, Sahil Güvenlik botuna alınarak hastaneye götürüldü.

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Yamaç paraşütçüsü 10 saatte kurtarıldı
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