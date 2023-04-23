Yamaç paraşütü denize çakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Hava Kurumu üzerinden açılan T1 Kursu'nda öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al (26), dün kursiyer Gülsüm Çelik (45) ile atlayış yaptı. Ancak ikili, bir süre uçtuktan sonra, pilot Sümeyye Al paraşütün kontrolünü kaybedince, hızla irtifa kaybederek denize düştü. Botla ulaşılan ikiliden pilot kursiyer Sümeyye Al yaralı kurtulurken, yolcu kursiyer Gülsüm Çevik ise yaşamını yitirdi.Olayla ilgili açıklama yapan Uzman Pilot Ergün Ulu, "Öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al tek başına uçuş lisanlarını almıştı. Tandem yamaç paraşütü için eğitimi sonunda kontrol sınavında bu acı olay yaşandı. Uçuş ticari bir faaliyet değil, kontrol uçuşuydu. Alanya gibi yılda 50 bin civarında uçuş yapılan bir bölgede 25 yıllık dönemde ilk defa böyle bir olayla karşılaştık" dedi.