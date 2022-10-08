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Giriş Tarihi: 8.10.2022 12:19 Son Güncelleme: 8.10.2022 13:19

Yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan Rus Maksim Kuzim, kayalık alana düşerek hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turist Maksim Kuzin (33), yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın bin 200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, havalandıktan sonra aniden kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kuzim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzim'in cesedini taşıyamayan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi.

Ekiplerce helikoptere alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Yamaç paraşütü pilotu kayalıklara düşerek öldü
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