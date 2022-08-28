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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Yamyam hayvanlar

ABD’de Miami Hayvanat Bahçesi’nde bir su mokaseni yılanı, Birminya pitonunu yuttu. Silver Springs Eyalet Parkı’nda ise bir timsah başka timsahı yedi

DIŞ HABERLER
Yamyam hayvanlar
ABD'deki görüntüler yamyamlığın hayvanlar aleminde sanıldığından daha yaygın olduğunu gözler önüne serdi. ABD'nin Florida eyaletinde 109 santimlik bir su mokaseni yılanı 99 santimlik Birmanya pitonunu yuttu. Vücuduna takılan bir cihazla pitonu takip eden Miami Hayvanat Bahçesi yetkilileri, sürüngenin eyalete özgü su mokaseni yılanının içinde buldu. Hayvan hastanesinde çekilen röntgenler, su mokaseninin pitonu kuyruğundan başlayarak yediğini ortaya koydu. Röntgenlerde yılanın içindeki takip cihazı da görüldü. Yetkililer, bir vaşağın istilacı Birmanya pitonunun yumurtalarını yiyebileceğini, ancak başka bir yılan tarafından yendiğinin pek görülemeyeceğini dile getirdi. Florida eyaletindeki Silver Springs Eyalet Parkı'nda ise bir timsah başka bir timsahı yerken kameralara takıldı.



Tammy Shaw isimli ziyaretçi, 4 Ağustos'ta parkta kürek sörfü yaparken suda bekleyen bir timsahla karşılaştı. Shaw, timsahı videoya çekmeye başladığında ise ağzında başka bir timsah daha tuttuğunu fark etti. Videoda avcı timsahın, ağzındaki hemcinsini havaya kaldırıp aniden suya çarptığı görülüyor. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük ilgi çekerken bir kullanıcı "Kendi türünü yediklerini hiç bilmiyordum" yorumunda bulundu.

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Yamyam hayvanlar
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