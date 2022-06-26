Yan bakma kavgası çifte cinayetle bitti

Mersin'de, husumetli gençler arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü. Tarsus ilçesindeki Yeşil Mahalle'de yaşayan ve aralarında husumet bulunan iki grup genç arasında, önceki gün öğle saatlerinde "Yan baktın" tartışması çıktı. Mahalle sakinlerinin arayı girmesiyle ayrılan iki grup gece 01.45 sıralarında yine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.Bu sırada 19 yaşındaki Emircan D., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı'ya (23) ateş açtı. Göğüslerinden vurulan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. ve arkadaşları kaçtı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Yıldırım ve Davarcı kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, kaçan Emircan D. ile birlikte kavgaya karıştığı belirlenen A.S. (23), A.C.Y. (16), E.D. (17) ve E.D. (28) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.