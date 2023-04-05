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Giriş Tarihi: 5.4.2023

‘Yan bakma’ kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Şişli Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki eczanede çalışan K.K. ile aynı caddedeki bir apartmanın görevlisi olduğu öğrenilen G.B. arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda parmağı kırılan G.B, eve gidip aldığı tabancayla eczane çalışanı K.K'ya ateş açtı. Ağır yaralanan K.K, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet zanlısı G.B'yi kısa sürede yakaladı. Polis merkezine götürülen zanlının sorgusu sürüyor.

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‘Yan bakma’ kavgası cinayetle sonuçlandı
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