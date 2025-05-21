Yan bakma kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

Beşiktaş'ta Umut E. (29), eğlence mekânında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir grubun kaldırım taşıyla saldırması sonucu başından yaralandı. Olayın ardından gruba silahıyla ateş açan Umut E., 7 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı Umut E. tutuklandı. Olay, 18 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırıda yaralanan Melül E.'nin poliste 12 adet, Yunus Emre D.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.