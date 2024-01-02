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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Yan bakma kavgasında kan aktı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yan bakma kavgasında kan aktı
Aksaray'ın Bayrambaba Mahallesi'nde bulunan içkili bir mekânda alkolün etkisiyle kavga çıktı. İddiaya göre, eğlence mekânında 2 grup arasında 'Yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirine girdi. Kavgaya daha sonra mekândaki diğer müşteriler de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, tarafları ayırdı. 6 kişi darp sonucu yaralanırken taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.
Yaralıların durumu hafif olurken, gözaltına alınmak istenen şüpheliler, polis memurlarına mukavemet gösterdi. Polis memuruna saldıran ve güçlük çıkaran Hasan K. (35), İzzet K. (35), Fatih K. (29), Oğuzhan K. (27) ve Ekrem K. (26) biber gazı da kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Yan bakma kavgasında kan aktı
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