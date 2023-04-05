’Yan bakma’ tartışmasında eczacı kalfasını öldüren kapıcı Kadir K., tutuklandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında "ne bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran'ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

YAN DAİREYE KAÇTI

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmanı giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli ifadesinde, öldürme niyetinde olmadığın belirterek, "Bana sürekli hakarette bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Bir keresinde tekme attığında parmağım kırışmıştı. 1 el ateş etmek istedim, elimin acısıyla 2 el ateş etmişim" dedi.Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.