“Yan baktın” cinayeti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde sokakta yürüyen Bilal Türkmen ile 22 yaşındaki Kamil Eren Ü. ve 28 yaşındaki Mehmet Kağan Ü isimli iki kuzen, "bana neden yan baktın" kavgasına tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine amca çocukları olduğu öğrenilen kuzenler, Bilal Türkmen'i bacağından bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genci görenler durumu Polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilal Türkmen'in atardamarının kesildiğini fark etti. Çok kan kaybeden ve hemen hastaneye kaldırılan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KUZENLER YAKALANDI

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen iki kuzen, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.