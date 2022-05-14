Yan baktın cinayeti sanığı tahliye edildi aile tepki gösterdi

Eyüpsultan'da, 5 Şubat 2021 tarihinde, ablasıyla market alışverişine çıkan Muhammed Emin Yelekçi (20), 'yan baktın' tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Katil sanığı Ahmet Gürkan Ayan'a, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık Ayan'ın sabit ikametgahının olması ve cezaevinde yattığı 14 aylık süre göz önüne alınarak, temyiz sürecini tutuksuz geçirmesi kararıyla, 22 Nisan'da tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası da 3 bin lira para cezasına çevrildi.

"BEN YANIYORUM, KATİL DIŞARIDA GEZİYOR"

Anne Hayriye Yelekçi, mahkemenin kararına tepki göstererek "Katilin en ağır şekilde cezasını çekmesini istiyorum. O ceza bile benim oğlum için az. Benim oğlum geri gelmeyecek. Oğlumun kanı 10 sene mi? Her gün oğlumun fotoğraflarına bakıp ağlıyorum. Kimse bana 'Senin oğlun öldü, bu cezasız kalmayacak' demiyor. Bir anne baba olarak biz dört duvar arasında neler yaşıyoruz kimse bilmiyor. Üniversite okuttum ben bu çocuğa. Askere gönderecektim. Toprağa verdim oğlumu. Acımı kim paylaşacak? Sadece adalet istiyorum" dedi. Cinayet sanığının dışarda olmasına katlanamadığını ifade eden Yelekçi, "Ciğerimi söktüler, ne hayallerle büyüttüm, suçum bu muydu? Benim oğlum 21 yaşındaydı. Ben yanıyorum, katil dışarıda geziyor. Herkes oğlunu severken ben taş seviyorum. Benim her şeyimi aldılar. Başka anneler babalar yanmasın. O katil cezasını çeksin" diye konuştu.

"KARDEŞİMİ YERDE GÖRDÜM, SONRA KAÇTILAR"

Kardeşinin ölümü esnasında orada bulunan abla Mürüvvet Demirbaş ise yetkililere seslenerek, "Bakkala gittik, çıkarken 5-10 adım atmadan bir grup gördük. Pandemi dönemi olduğu için sokağa çıkma yasağı vardı. Çocuğun elini havada gördüm, kardeşime 'Muhammet silah var' dedim. Kardeşimi yerde gördüm, sonra kaçtılar. Şimdi ise serbest. Biz ikinci kez öldük. Bunu beklemiyorduk. 10 yıl karar verilen cezadan sonra öldüren kişi nasıl dışarı çıkar? Devlet büyüklerine sormak istiyorum. Adalet bu mu? Bizim ne yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BİLE YOK"

Ailenin avukatı Cihan Esin, mahkemenin cinayet için 10 yıl, bacağından, kolundan yaralanan 3 kişi için ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini ifade ederek, "Mahkeme yaralama suçuyla ilgili hapis cezasını komik bir şekilde para cezasına çevirdi. Diğer müştekilerin avukatı olmadığımız için bir şey yapamadık. Olay kasten yaralama diye yazıldı ama, bizim görüşümüz kasten öldürmeye teşebbüs. 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra, içeride kaldığı yaklaşık 14 aylık süre göz önüne alınarak, tahliye edildi. Biz en azından denetimli serbestlik beklerdik. Onu da yapmadılar. Ev hapsine çevirmediler. 3 yıllık bir dışarıda olma durumu var. Dosyalar yaklaşık 1,5 sene istinafta kalacak. Daha önce kesinleşmiş cezası olmadığı için de mahkeme şimdi tahliye etti. Tahliye edildi ama, en azından yurt dışı çıkış yasağı verilebilirdi. Artık kafasına göre çıkabilir. 10 yıllık hapis cezası onanacak ama, yurt dışına çıkarsa yatmayacak. Gerekçeli karar elimize ulaştı. Bir hafta içerisinde istinaf etme hakkımız var. Hem tahliye sebebine, hem de uygulanan indirip taleplerine itirazımız olacak" dedi.

