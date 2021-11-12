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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:50 Son Güncelleme: 12.11.2021 08:52

Yan baktın cinayetinde katil zanlısı yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yan baktın cinayetinde katil zanlısı yakalandı

Sultagazi'de yan bakma tartışmasında 21 yaşındaki İbrahim Sevmiş'i bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da yaralayan Hasan A. yakalandı. Katil zanlısının arkadaşı Selçuk T.'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat 22.00 sıralarında, tekstil işçisi İbrahim Sevmiş (21) ve arkadaşları sokak üzerinde sohbet ediyordu. Bu sırada yanlarına yaklaşan 2 kişi, 'Bize niye yan baktınız?' diyerek tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak çıkartan 2 kişi, İbrahim Sevmiş'i sırtından, kasap olan arkadaşı Akın Akkoç'u (21) da elinden bıçakla yaraladı.

Saldırganlar kaçarken, İbrahim Sevmiş ve Akın Akkoç hemen hastaneye götürüldü. İbrahim Sevmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akın Akkoç'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Sultangazi Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak, olayda bıçak kullanan tekstil işçileri Hasan A. (19) ve Selçuk T'yi (19) belirledi. Hasan A. düzenlenen operasyonla yakalanırken, Selçuk T'yi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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Yan baktın cinayetinde katil zanlısı yakalandı
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