Haberler Yaşam Haberleri ‘Yan baktın’ diye göğsünden bıçakladı
Giriş Tarihi: 18.9.2022

‘Yan baktın’ diye göğsünden bıçakladı

İHA
‘Yan baktın’ diye göğsünden bıçakladı
Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde "yan bakma" meselesi iddiasıyla bir kişiye kafa atıp bıçakla ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki Emre E., yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Sorguya alınan zanlı Emre E. bıçaklama sebebinin "yan bakma" meselesi olduğunu söylerken yaralama gibi bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Ağır yaralı Deniz T.'nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ucuz ev ve arsa başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Şanghay' çıkışı! Türkiye üye olacak mı? Çok net yanıt...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yan baktın’ diye göğsünden bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA