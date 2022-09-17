‘Yan baktın’ diye göğsünden bıçakladı

Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde "yan bakma" meselesi iddiasıyla bir kişiye kafa atıp bıçakla ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki Emre E., yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Sorguya alınan zanlı Emre E. bıçaklama sebebinin "yan bakma" meselesi olduğunu söylerken yaralama gibi bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Ağır yaralı Deniz T.'nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.