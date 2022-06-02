’Yan baktın’ kavgasında kan döküldü! Misafir, ev sahibini bıçakladı

KENDİLERİNİ MUTFAĞA KİTLEDİLER

Tartışmanın alevlenmesiyle ikili aralarında sorunu çözmek için kendilerini evin mutfağına kapatınca sözlü tartışma bir anda arbedeye döndü. Kontorlünü kaybeden Ramin K., cebindeki bıçağı çıkarıp Mohamadaria'ya saldırdı. Yüzünden, boynundan ve göğsünden bıçaklanan Mohamadaria kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı, saldıran ise kayıplara karıştı.