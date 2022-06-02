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Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:05

'Yan baktın' kavgasında kan döküldü! Misafir, ev sahibini bıçakladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
’Yan baktın’ kavgasında kan döküldü! Misafir, ev sahibini bıçakladı

Bahçelievler'de yaşayan İranlı Mohamadaria D. ve kısa süreliğine evinde misafir ettiği vatandaşı Ramin K. arasında "yan bakma" kavgası çıktı. Kendilerini mutfağa kilitleyen ikiliden Ramin K., bıçakla ev sahibi Mohamadaria'ya öldüresiye saldırdı. Yüzünden, boynundan ve göğsünden bıçaklanan Mohamadaria ağır yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Şirinevler Mahallesi'nde Mahmutbey 8. Sokak üzerindeki apartmanda yaşayan 3 İranlı arkadaş, çalıştıkları iş yerine yeni başlayan Ramin K.'yı kalacak yeri bulunmadığı gerekçesiyle kısa süreliğine evlerinde misafir etmeye başladı. İddiaya göre 27 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde evde vakit geçiren arkadaşlar alkol almaya başladı. Kısa süre içerisinde kendinden geçmeye başlayan Ramin K. ile Mohamadaria D. arasında "yan baktın" kavgası çıktı.

KENDİLERİNİ MUTFAĞA KİTLEDİLER

Tartışmanın alevlenmesiyle ikili aralarında sorunu çözmek için kendilerini evin mutfağına kapatınca sözlü tartışma bir anda arbedeye döndü. Kontorlünü kaybeden Ramin K., cebindeki bıçağı çıkarıp Mohamadaria'ya saldırdı. Yüzünden, boynundan ve göğsünden bıçaklanan Mohamadaria kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı, saldıran ise kayıplara karıştı.

Ağır yaralı İranlı Mohamadaria D. hastaneye kaldırıldı, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan adam, doktorların kritik müdahaleleriyle ölüm riskini atlatırken, yaşanan saldırıya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise kayıplara karışan Ramin K.'nın izini sürüyor.

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'Yan baktın' kavgasında kan döküldü! Misafir, ev sahibini bıçakladı
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