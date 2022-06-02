’Yan baktın’ kavgasında kan döküldü! Misafir, ev sahibini bıçakladı

Şirinevler Mahallesi'nde Mahmutbey 8. Sokak üzerindeki apartmanda yaşayan 3 İranlı arkadaş, çalıştıkları iş yerine yeni başlayan Ramin K.'yı kalacak yeri bulunmadığı gerekçesiyle kısa süreliğine evlerinde misafir etmeye başladı. İddiaya göre 27 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde evde vakit geçiren arkadaşlar alkol almaya başladı. Kısa süre içerisinde kendinden geçmeye başlayan Ramin K. ile Mohamadaria D. arasında "yan baktın" kavgası çıktı.
KENDİLERİNİ MUTFAĞA KİTLEDİLER
Tartışmanın alevlenmesiyle ikili aralarında sorunu çözmek için kendilerini evin mutfağına kapatınca sözlü tartışma bir anda arbedeye döndü. Kontorlünü kaybeden Ramin K., cebindeki bıçağı çıkarıp Mohamadaria'ya saldırdı. Yüzünden, boynundan ve göğsünden bıçaklanan Mohamadaria kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı, saldıran ise kayıplara karıştı.