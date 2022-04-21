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Giriş Tarihi: 21.4.2022 18:12 Son Güncelleme: 21.4.2022 18:13

"Yan baktın" kavgasında ortalık kan gölüne döndü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yan baktın kavgasında ortalık kan gölüne döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında "Yan baktın" kavgası çıktı. Taraflar arasında gerilimin yükselmesiyle silahlar konuştu, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Bir yaralının çevredeki iş yerine sığınarak ölümden kurtulduğu çatışmada etraf kan gölüne döndü. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karışırken, Gaziosmanpaşa Emniyeti şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yenimahalle Mahallesi, Cebeci Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında "Yan baktın" tartışması cereyan etti. Sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle bir anda silahlı çatışmaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silahla vurulan bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine sığınarak ölümden kurtulmayı başardı. Korku dolu anlarından ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralılar ise esnafın yardımıyla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

4 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Gaziosmanpaşa Emniyeti ise saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, her yerde şüphelileri arıyor.

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"Yan baktın" kavgasında ortalık kan gölüne döndü
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