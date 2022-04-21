"Yan baktın" kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Olay Yenimahalle Mahallesi, Cebeci Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında "Yan baktın" tartışması cereyan etti. Sözlü tartışma, gerilimin yükselmesiyle bir anda silahlı çatışmaya döndü. Silahların konuştuğu kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Silahla vurulan bir kişi, cadde üzerinde bulunan iş yerine sığınarak ölümden kurtulmayı başardı. Korku dolu anlarından ardından saldırganlar kayıplara karışırken, yaralılar ise esnafın yardımıyla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

4 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Gaziosmanpaşa Emniyeti ise saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, her yerde şüphelileri arıyor.