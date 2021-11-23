Yanan alanlarda toparlanma devam ediyor

Muğla geçen yaz yakın tarihin en büyük orman yangını felaketini yaşadı. Doğa harikasında kızılçam ormanları küle döndü. 15 günde 75 yangınla mücadele edildi. Tatil cennetinde yaşanan felaket doğa, tarım, hayvancılık ve birçok alanda tahribata neden oldu. Muğla'daki tüm yangınlarda 52 bini ormanlık olmak üzere yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı bildirildi. Yangından zarar gören alanlarda ekolojik inceleme başlatıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, yanan yerlerdeki incelemelerini paylaştı.

YABAN HAYATINDA TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Yanan alanlarda doğanın ve yaban hayatının toparlandığını ifade eden Dr. İlemin, "Geçen yaz Muğla'da yanan alanlardaydık (Milas-Bodrum, Marmaris, Köyceğiz). Yağış azlığına rağmen doğada yangın sonrası toparlanma devam ediyor. Yanan alanlarda toprak içinde bulunan bir çok otsu bitkiye ait tohumlar çimlenmiş, çiçeklenmiş. Toprak altındaki kısımları yanmadan. Kalan maki türlerine ait sürgünler hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Yaban hayatında toparlanma da devam ediyor. Özellikle kuş türleri alanda yoğun aktivite gösteriyor. Vadi tabanında su akan yerlerde balıkçıl gibi su kuşları bile mevcut. Kuşların yangın alanlarında bulunması çok önemli, dışkıları ile doğal tohum taşıyıcılığı görevi yapıyorlar. Sürüngenler yangın sırasında en çok kayıp veren canlı grubu olmakla birlikte, yangının hemen sonrasında alanda en fazla bulunan canlıların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

YANAN ALANLARDA 3 ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRMA YAPILIYOR

Yanan alanlardaki yapılan ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yasin İlemin, 3 şekilde ağaçlandırma yapıldığını kaydetti. İlemin sözlerine şöyle devam etti: "Orman Genel Müdürlüğü yanan ağaçları alandan çıkarmaya devam ediyor. Yanan ağaçlar araziden çıkarıldıktan sonra genel olarak 3 şekilde ağaçlandırma yapılıyor. İlki ve en çok uygulanan yöntem ağaçlandırılacak sahanın iş makinaları ile sürülmesi, teraslar yapılması ve ağaçlandırma günü başta olmak üzere toplu dikimler için alan hazır hale getiriliyor. Böylece özellikle kamuoyunun beklentisini dindirecek olan görselliği bol ve eylemsel bir hareket tarzı benimseniyor.

Özellikle kıyı alanlarında yanan sahalarda bu yöntem yoğun kullanılıyor. Ancak bu yöntemi bu konuda çalışan ve belli bir birikime sahip bilim insanları olarak bizler uzun vadeli olarak ekosistem dostu görmüyoruz. Bu tarz ağaçlandırma ile toprak sürülürken toprak altındaki birçok tohum ve sürgüne zarar verilebiliyor. OGM'nin tercih ettiği 2. sıradaki yöntem ise alana çimlenmeye uygun tohum içeren dal ve kozalak serpme. Bu yöntem ile uzun vadede daha doğal bir orman ekosistemi oluşturulabiliyor. Ayrıca bu yöntemle erozyon daha az görülüyor. Son yöntem ise alana hiç dokunmamak. Bu yöntem daha çok yangın öncesinde maki türlerinin olduğu ve arazinin eğimli ve sarp olduğu alanlarda uygulanıyor. İnsan müdahalesi olmadığı sürece bu alanlar 5 yıl içinde neredeyse eski haline gelebiliyor"

HEM DOĞANIN KENDİSİ HEM DE OGM GEREKENİ YAPIYOR

Bölgede yürütülen projelerinin olduğunu açıklayan İlemin, yaban hayatıyla ilgili çalıştıklarını kaydetti. İlemin, "Öte yandan kızılçam ormanlarının olduğu bölgelerin eski haline gelebilmesi için en az 15 yıl gerekiyor ki OGM bu süreyi kısaltmak adına yukarıda bahsettiğim ilk yöntemi uyguluyor. Bir diğer konu hatırlarsınız yangın sonrasında bilimsellikten uzak bir şekilde yapay bir gündem vardı: "Yanan yerlere tekrar kızılçam dikilmesin, meyve ağaçları dikilsin" diye. Hem doğanın kendisi hem de OGM bu konuda gerekeni yapıyor ve alanda bölgenin yerli ve baskın ağaç türü olan kızılçam odaklı bir doğal&yapay faaliyet var. Bölgede yürümekte olan iki farklı projemiz var. Ekibimizde yangın ekologları, orman mühendisleri, yaban hayati uzmanları, tarım ekonomistleri ve çevre sosyologları bulunuyor benim odaklandığım konu karasal memeli yaban hayatının kullandığı & kullanacağı yaban hayatı koridorlarının tespiti ve bu alanlar hakkında resmi kurumlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek. Çalışmalarımızın bulgularını, sonuçları ilerleyen süreçte paylaşmaya devam edeceğim" diye konuştu.