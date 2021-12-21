Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 15 LE 931 plakalı otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bırakması panik anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir İtfaiyesine bağlı Kınıklı Şube ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.