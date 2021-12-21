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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:36 Son Güncelleme: 21.12.2021 11:44

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alevlere teslim olan araç itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 15 LE 931 plakalı otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bırakması panik anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir İtfaiyesine bağlı Kınıklı Şube ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile otomobildeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yanan araç kullanılamaz hale geldi
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