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Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:29 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:32

Yanan araçta ağır yaralanan bir kişi öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz hafta Galericiler Sitesi’nde 2 tır ile 1 kamyonun yanması sonucu yaşanan patlamada yaralanan Abdulhamit Çevik, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Yanan araçta ağır yaralanan bir kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Temmuz tarihinde Kızıltepe-Nusaybin yolu üzerinde bulunan Galericiler Sitesi'nde bir tır aracının çalıştırıldığı esnada aküsünde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında 2 tır ile biri kamyon alevlerin içinde kalırken yanan araçta bulunan 3 kişi ise yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

Tır aracında çıkan yangında kırsal Kumlu Mahalle nüfusuna kayıtlı baba Abdulhamit Çevik ile oğlu Cevher Çelik ve Halil Çevik yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdükleri yangında yaralanan 3 kişiden biri olan ve vücudunda 3. derece yanık bulunan Kumlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdulhamit Çevik Şanlıurfa'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Vücudunun yüzde 70'lık bölümü yanan Çevik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören oğlu Cevher Çelik'in ise taburcu edildiği öğrenildi.


Abdulhamit Çevik

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Yanan araçta ağır yaralanan bir kişi öldü
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