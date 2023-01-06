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Giriş Tarihi: 6.1.2023 21:54 Son Güncelleme: 6.1.2023 22:01

Yanan ateşe parlayıcı döktüler! 2'si çocuk 3 kişi yandı

Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen olayda, bir evin bahçesinde yanan ateşe parlayıcı madde dökülmesi sonucu  2 'si çocuk 1'i kadın 3 kişi yandı. Çocukların  durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Yanan ateşe parlayıcı döktüler! 2’si çocuk 3 kişi yandı

İzmit ilçesi 42 Evler mevkii Körfez Mahallesi Şehit Mehmet Sokakta bulunan bir evin arka bahçesinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ateş yaktı. Daha sonra bir kişi ateşi harlamak için parlayıcı madde döktü. Parlayıcı maddelerin alevlerin üzerine dökülmesi ile kadın ve yanında bulunan 2 çocuğun üzerine alevler sıçradı. Çevredeki vatandaşlar, bir taraftan yanan kişilere müdahalede bulunurken diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile bahçedeki ateş söndürülürken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavileri sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, bir çocuğun yüzünün yüzde 80 yandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yanan ateşe parlayıcı döktüler! 2'si çocuk 3 kişi yandı
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