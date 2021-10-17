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Giriş Tarihi: 17.10.2021 14:24 Son Güncelleme: 17.10.2021 14:36

Yanan bölgelerde yağmur sonrası doğanın sürprizi! Külle kaplanan topraktan siklamenler açtı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yanan bölgelerde yağmur sonrası doğanın sürprizi! Külle kaplanan topraktan siklamenler açtı

SABAH, etkili yağış sonrası Marmaris’teki yanan yerleri görüntüledi. Külle kaplanarak siyaha bürünen topraktan rengarenk çiçekler sürgün verdi. Siklamenler güzellikleriyle göz kamaştırdı.

SABAH, etkili yağış sonrası Marmaris'teki yanan yerleri görüntüledi. Yaşanan yangın felaketinden sonra doğa yeniden canlanmaya başlarken, bölgedeki yeşillendirme çalışmaları da hız kazandı.

Bölgeyi tekrar yeşillendirme çalışmaları kapsamında tamamen yanan ağaçlar kesiliyor, temizlik çalışması yapılıyor. Tekrar yeşermeye başlayan bazı ormanlık alanlarda yeni hayat esintileri görüldü. Makiler sürgün verdi, çiçekler açtı. Hayvanlar da doğal yaşam alanlarına dönmeye başladı.

RENGARENK ÇİÇEKLER AÇTI

Etkili yağış sonrası doğa kendine gelmeye başladı. Turgut Mahallesindeki birçok tatilcinin akın ettiği Turgut Şelalesinin yanan bölgelerinde külle kaplanarak simsiyah olan topraktan açan rengarenk çiçekler göz kamaştırdı. Söz konusu bölgede açan siklamenler, görenleri şaşırttı.

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Yanan bölgelerde yağmur sonrası doğanın sürprizi! Külle kaplanan topraktan siklamenler açtı
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