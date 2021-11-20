"Yanan bölgelerimiz daha çabuk ağaçlandırılacak"

Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme yapması sonrasında Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince karar verildi. Kuruluş merkezi Hatay olan Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 14 adet şube müdürlüğü ile 1 adet başmühendislik kuruldu. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi, Kadirli, Serinyol ve 169 No'lu Orman Kadastro Başmühendisliği Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlandı.

Son süreçlerde adı sıkça orman yangınlarıyla anılan Hatay'a müjdeli haber AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Hatay'a yeni bölge müdürlüğü kurulmasıyla yanan bölgenin daha hızlı ağaçlandırılacağı belirten, bu hizmetin AK Parti hükümetinin ve 5 milletvekilinin ortak eseri olduğunu söyledi. Yayman "Türkiye'nin akciğerlerini yok etmeye çalışan vatan hainlerine kurulan bölge müdürlüğü sayesinde anında müdahale edeceğiz" dedi.

Hatay'ın bölgesel merkez olma özelliğini artıracağını belirten Yayman, bölge müdürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür etti. Orman yangınları konusundaki hassasiyetiyle bilinen Milletvekili Hüseyin Yayman, Eylül ayında Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarında olduğu gibi Belen, Arsuz ve İskenderun yangınlarında da sürekli bölgede kalarak incelemelerini aralıksız sürdürmüştü.