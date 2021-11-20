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Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:22 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:00

"Yanan bölgelerimiz daha çabuk ağaçlandırılacak"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yanan bölgelerimiz daha çabuk ağaçlandırılacak

Hatay'da uzun zamandır beklenen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ”Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e talimatıyla Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu. Hatay’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında düzenleme yapması sonrasında Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurulmasına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince karar verildi. Kuruluş merkezi Hatay olan Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 14 adet şube müdürlüğü ile 1 adet başmühendislik kuruldu. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi, Kadirli, Serinyol ve 169 No'lu Orman Kadastro Başmühendisliği Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlandı.

Son süreçlerde adı sıkça orman yangınlarıyla anılan Hatay'a müjdeli haber AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Hatay'a yeni bölge müdürlüğü kurulmasıyla yanan bölgenin daha hızlı ağaçlandırılacağı belirten, bu hizmetin AK Parti hükümetinin ve 5 milletvekilinin ortak eseri olduğunu söyledi. Yayman "Türkiye'nin akciğerlerini yok etmeye çalışan vatan hainlerine kurulan bölge müdürlüğü sayesinde anında müdahale edeceğiz" dedi.

Hatay'ın bölgesel merkez olma özelliğini artıracağını belirten Yayman, bölge müdürlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı'na teşekkür etti. Orman yangınları konusundaki hassasiyetiyle bilinen Milletvekili Hüseyin Yayman, Eylül ayında Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde çıkan orman yangınlarında olduğu gibi Belen, Arsuz ve İskenderun yangınlarında da sürekli bölgede kalarak incelemelerini aralıksız sürdürmüştü.

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"Yanan bölgelerimiz daha çabuk ağaçlandırılacak"
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