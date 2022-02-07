Yanan bölgeye 6 milyon fidan

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Muhtarlar, AK Parti ilçe Başkanı Semir Özdemir ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Seldiren Mahallesi'ndeki ormanlık alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Komisyon başkanı Yayman, yaptığı açıklamada Hatay'daki yanan ormanların kısa sürede tekrar eski görünümüne kavuşacağını söyledi.

TERÖRİSTLER YAKTI, BİZ YEŞERTECEĞİZ

Soğuk ve yağışlı hava olmasına rağmen fidan dikimi yaptıklarını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Maalesef burada ciğerlerimizi yakan bir yangın oldu. Aslında sadece orada ağaçlar yanmadı sadece çam fidanları yanmadı bizimde kalbimiz ve ciğerlerimiz yandı. Hepimiz çok üzüldük ve bu orman yangınlarını çıkartan teröristleri bir kez daha lanetliyoruz. Dağda, ovada, şehirde, mağarasında ve inlerinde yok edilenler bu defa kendilerine "ateşin çocukları" şeklinde bir isim takarak ormanlarımızı yaktı. Bu senede yazın her yerde ormanlarımızı yaktılar. Buradan onlara sesleniyoruz. Siz ne yaparsanız yapın bu milletin duası da bu milletin çalışması da Cumhurbaşkanımızla ve milletimizle beraber siz bir yaktığınızda biz bin dirilerek buraya geleceğiz. Bugün de ağaç dikme merasimindeyiz. Görüyorsunuz çok bulutlu bir hava var arka tarafta karlar var ve soğuk bir havada inşallah fidanlarımızı dikeceğiz. Allah'ın izniyle biz memleketimizin ağacını seviyoruz toprağını, çiçeğini, ırmağını, kuşlarını ve insanlarını seviyoruz."

YANGINDA DA, AĞAÇ DİKİMİNDE DE BURADAYIZ

Yayman yaptığı konuşmasında; "Sadece iyi günde değil zor zamanda da her zaman milletimizin yanındayız. Burada Eylül 2020 tarihinde tam 35 bin dönüm alan yandı ve kül oldu. Geçen zamanda Orman Genel müdürlüğümüz büyük bir mücadele vererek tüm bölgeyi temizledi. 35 bin dönümü terasladı. Allah razı olsun onlardan.

Bugün de fidan dikme törenindeyiz. Gördüğünüz gibi yalancı siyasetçilerin dediği gibi burası maden ocağı, ev, site, inşaat olmadı.

Ben yangında da buradaydım. Köylülerimin yanındaydım. Bölgenin ağaçlandırılmasında da buradayım. Vatandaşlarımın emrindeyim" dedi.

6 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da, yanan ormanlık alanlarda fidan dikimine devam ettiklerini belirtti. Koç, orman yangınlarıyla küle dönen alanların yemyeşil bir görüme kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "Burayı el birliğiyle yem yeşil hale getireceğiz. yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalar ara vermeden devam ediyor. Mart ayının sonuna kadar da 6 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız."dedi.

Yayman çalışmalar İçin Orman Genel müdürlüğüne ve orman işçilerine ve orman teşkilatına teşekkür etti.