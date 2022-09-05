Yanan ormanlara roketli çözüm

TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanında günlerdir yaşlısından gencine birçok kişinin hayal dahi edemediği uçak, motor ve teknolojileri görmesine aracı oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarla da gençler tarafından geliştirilen projeler görücüye çıktı. Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Ulaş Roket Takımı da son dönemde artan orman yangınları dolayısıyla yangın söndürme roketi geliştirdi. Ana maddesi bor olan bir yangın söndürme, soğutma işlemi yapan ufak toplar geliştiren Ulaş Roket Takımı, bu topları yangın olan bölgelere roket ile ulaştırmayı ve hızlı bir sonuç almayı hedefliyor. Tamamen milli teknoloji hamlesine katkı amacıyla geliştirilen ve başarılı olunan projeyi Ulaş Roket Takımı Lideri Ahmet Gül, SABAH'a anlattı.

Gül, son dönemlerde artan orman yangınları ile mücadele adına böyle bir projeye başladıklarını söyleyerek, projeyi anlattı. Gül, "Bu yöntemimiz iki basamaktan oluşuyor. Birincisi doğaya herhangi bir toksik etkisi bulunmayan yangın söndürücü malzemelerimiz, yangın söndürmenin yanı sıra alanda soğutma ve alev geciktirme için de uygunlar. Yapılan analiz ve deneyler ile bunları gözlemledik. Ürettiğimiz toplarımızı yangın söndürmek için kullanıyoruz. Toplarımızın içinde ana madde olarak bor bulunuyor" dedi.

Yangın söndürme toplarının içinde kullanılan karışımın ana maddesi olarak neden boru seçtiklerine de değinen Gül, "Söndürme toplarımızın içinde bor malzemesi kullandık. Bor kullanarak maliyeti düşürmüş oluyoruz. Bor kullandığımız için hem Türkiye ekonomisindeki kalkınmayı sağlıyoruz hem de milli kaynakları kullanma bakımından maliyeti düşürüyoruz" diye konuştu

Projenin ikinci aşamasının roket olduğunu aktaran Gül, roket tasarımı için Orman Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Çalışmalarımız sonucunda şöyle bir sonuca vardık. 'En çok yangın çıkan bölgeleri üs bölgesi olarak belirleyelim' ve bu roketlerimizi o bölgelerimize yerleştirelim' dedik. Hem ülkemizde hem de dünyada aktif olarak kullanılacak bir yöntemi geliştirmiş olmanın mutluluğu, gururu içindeyiz. Bu çalışmaların her biri birer patent çalışması. Biz roketlerimizi tekrar tekrar kullanmayı hedefliyoruz. Roketi kurtaramadığımız durumda da yaptığımız biyobozunur malzeme çalışmasıyla roketlerimizin doğaya tekrar gübre şeklinde dönüşünü sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen yöntemin maliyetine de değinen Gül, "Bizim geliştirdiğimiz söndürme toplarının kilosu 31,5 liraya mal oluyor. Bir kilogram top ile 5 metrekarelik bir alana etki edebiliyoruz. Kuru kimyevi tozlardan ve sudan daha etkili olmasının yanı sıra helikopterler ile de bu topları alana ulaştırabileceğimiz için hem hızlı hem de daha etkili bir yöntem geliştirmiş oluyoruz. Türkiye'nin, dünyanın akciğerleri olan ormanların yanışını gözlerimiz yaşlı izledik. Şu anda bu çalışmayı yaparak Türkiye'ye ve dünyaya katkıda bulunmayı istiyoruz. Bu proje tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak için böyle bir tasarım ortaya çıkarıldı. Bizler Türk mühendisler olarak milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.