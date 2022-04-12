Yanan ormanlık alanlar dağ laleleriyle renklendi

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar tohum ekme ve fidan dikme projeleriyle yeşillendirilirken, bir yandan da doğal olarak yetişen ve endemik bitki olan dağ laleleri (tulipa armena) ile renklenmeye başladı. İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde, yanan kızılçam ağaçlarının kesilmesinin ardından, bölgede ilk kez endemik bitki olan dağ laleleri görüldü. Baharla birlikte yanan ağaç kütükleri arasında doğaya farklı bir renk katan dağ laleleri, adeta renk cümbüşü yaşatıyor. Bölgede yangın sonrası ilk defa görülen endemik bitki dağ laleleri doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Yanan alanlara ise Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nce şu ana kadar 12 ton kızılçam tohumu ile diğer türlerden yaklaşık 200 milyon adet tohum atıldı. Dikim yoluyla ise ağırlıklı olarak 21 bin adet kızılçam olmak üzere 200 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.