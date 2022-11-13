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Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:00

Yanan otomobilde can verdi

Muğla Ortaca’da, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve alev topuna dönen otomobilin sürücüsü Hayati Çimen yanarak can verdi.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Yanan otomobilde can verdi

Muğla'ın Ortaca ilçesi Sarıgerme yolunda Hayati Çimen'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle dereye yuvarlanarak alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında araçta otel sahibi sürücü Hayati Çimen'in (30) yanarak can verdiği belirlendi.

Çimen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yanan otomobilde can verdi
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