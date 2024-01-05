Alevlerin arasında feci şekilde can verdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah 07.30 sularında yangın meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan Rahmi Kaya'nın yalnız yaşadığı 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Pencereden alev ve dumanı gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Ardından yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu.

YANMIŞ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde yaptığı kontrolde Rahmi Kaya'nın yatağında yanmış tanınmaz haldeki cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rahmi Kaya'nın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen Kaya'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye yangının neden çıktığının araştırıldığını bildirdi.