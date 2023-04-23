Yanarak can veren 2 çocuğun akrabaları: “İtfaiyenin ihmali sonucu öldüler”

"ÇOCUKLARIN EVDE OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Buluklu Mahallesi'nde çıkan ev yangınında vefat eden 8 yaşındaki Egemen Cesur ve Nevzat Cesur'un akrabası Tahsin Ateş, itfaiye ekibinin olay yerine çok geç geldiğini ve yangına balkondan değil, kapıdan müdahale ettiklerini söyledi.

"Acımız çok büyük. Sorumlular için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diyen Ateş, "Çocukların babası ve amcasıyla birlikte içeri girmeye çalıştık. İzin vermediler. Söndürdükten sonra içerde kimse yok dediler. Daha sonra içeri girdiğimde üçüz kardeşlerden ikisi içerde yatıyordu. Amcamın oğlunu ve polis memurunu çağırdım. Çok büyük ihmalde bulundular. Balkondan girip müdahale etselerdi bu çocuklar kurtulurdu. İçerde çocuklar yok dendi ve bizi hastaneye gönderdiler. Çocukları biz bulduk. Ölü ya da diri çocukların içerde olduğunu bize söylemeleri lazımdı" dedi.