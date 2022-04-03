Yanarak öldüğü zannedilmişti, cinayete kurban gitmişti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesindeki Temiz Yürekler Apartmanı'nın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan yabancı uyruklu Yusuf Akiş Bala 'nın , gece saatlerinde evinde yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından eve giren ekipler, Bala'nın cesedini buldu. Yusuf Akiş Bala'nın elinde ise içerisinde yanıcı madde bulunduğu düşünülen bir şişe buldu. Olaydan sonra Bala'nın cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, üzerinden ve evinden kimlik çıkmayan Yusuf Akiş Bala'nın yakınlarına ulaşılması talimatı verdi. Cesede yapılan otopside ise gerçek ölüm şeklinin boğazdaki kesi nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Yusuf A.B'nin gece saatlerinde evine giren iki yabancı uyruklu H.H (19) ve H.E (19) tarafından önce öldürüldüğü tespit edildi. İki şüphelinin Yusuf Akiş Bala ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları olay günü ise Bala'yı cep telefonunu gasp ettikten sonar evini ateşe verdikleri belirlendi. Kayseri Cinayet Büro Amirliği ekipleri 650 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Harekete geçen ekipler kısa sürede H.E. ve H.H adlı iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden daha sonra adliyeye sevk edildi.