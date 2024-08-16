İzmir’de yangın büyüdü! Alevler yerleşim yerlerine ilerliyor...

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER KONUTLARA YAKINLAŞTI, ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI

Diğer yandan alevler deprem sonrası yapılan rezerv alana çok yaklaştı. 6'ncı ve 7'nci etaplar dumandan yoğun bir şekilde etkileniyor. Karşıyaka ilçesinin belli noktalarında elektrik kesintileri de başladı. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü Yamanlar bölgesindeki yangına ekip takviyesi yapıldığını açıkladı. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal, iki dozer ve 4 yer yer ekibi ile müdahale edildiği belirtildi.

KEMALPAŞA'DA ZEYTİNLİKLER YANIYOR

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda da yangın çıktı. Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

ÇEŞME'DE DE YANGIN

İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.