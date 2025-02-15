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Giriş Tarihi: 15.2.2025 13:11 Son Güncelleme: 15.2.2025 13:20

Yangın çıkan binadan bir kişi baygın olarak kurtarıldı

İstanbul Şişli’de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yangın çıkan binadan bir kişi baygın olarak kurtarıldı

Yangın, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Binanın bodrum katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlara duman dolması nedeniyle evlerinden çıkan daire sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bodrumda yapılan kontrollerde içeride baygın bir kişi olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı kadın, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ambulansa alınan kadın, Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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Yangın çıkan binadan bir kişi baygın olarak kurtarıldı
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