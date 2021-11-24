Yanan depoda kolları kesik bir kişi bulundu

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izlerinin olduğunu gören ekipler, detaylı incelemede yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin dışarı çıkardığı şahsın apartman sakinlerinden Erdal Daldal (42) olduğu belirlendi. Dumandan etkilenen ve kollarında kesikler olduğu görülen Daldal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Erdal Daldal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.