Yanan depoda kolları kesik bir kişi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Ekipler apartmanın deposunda çıkan yangını kısa süreli çalışma sonunda söndürdü.