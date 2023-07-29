Yangın çıkan evde mahsur kalan adam öldü

İzmir'in Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde saat 23.00 sıralarında klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş'ı hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.