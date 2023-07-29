Haberler Yaşam Haberleri Yangın çıkan evde mahsur kalan adam öldü
Giriş Tarihi: 29.7.2023 10:51 Son Güncelleme: 29.7.2023 11:39

Yangın çıkan evde mahsur kalan adam öldü

İzmir'de yangın çıkan evde mahsur kalan 57 yaşındaki Hasan Akbaş yanarak hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yangın çıkan evde mahsur kalan adam öldü

İzmir'in Konak ilçesi Kemal Reis Mahallesi 281 sokakta bulunan bir evde saat 23.00 sıralarında klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş'ı hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | CHP'lilere Akbelen'de protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma
CHP mi yeni parti mi?
İzmir'de toplu ulaşıma dev zam talebi! Eğer kabul edilirse yüzde 70 artış olacak
CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın
Ziyan kafa
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre
Son dakika: Ve Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangın çıkan evde mahsur kalan adam öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA