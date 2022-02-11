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Giriş Tarihi: 11.2.2022 12:45 Son Güncelleme: 11.2.2022 13:18

Yangın çıkararak öldürmeye teşebbüse 13 yıl 4 ay hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Yangın çıkararak öldürmeye teşebbüse 13 yıl 4 ay hapis

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi yangın çıkararak kadını öldürmeye teşebbüs suçunu işleyen Nurettin A.’nın 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Nurettin A., Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkemeye yanmaktan son anda itfaiye tarafından kurtarılan müşteki Hayriye A., avukatı ile katılırken, sanık avukatı hazır bulundu.

İddia makamı esas hakkında mütalaasında "Taraflar arasında dosyaya yansıyan husumet mevcuttur. Sanığın attığı mesajlarda da tehdit ve hakaret mevcuttur. Sanık tutarsız beyanlarda bulunmuştur. Savcılıkta taraflar arasında dosyalar mevcuttur. Sanık o dosyalarda da sanıktır. Dosya kapsamından sanığın olay anında olayın meydana geldiği yerde bulunduğu sabittir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini ayrıca tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanıktan mütalaaya karşı diyecekleri ve esas hakkındaki savunması soruldu. Sanık Nurettin A. "Mütalaayı ve suçlamaları kabul etmiyorum. Evi yakan Bekir A.'dır. Daha sonra kendi kiracısının evini de yakmıştır. Çalıştığım yerden alacağım olduğu için suçlanıyorum." dedi.

Sanık Nurettin A, son sözünde "Yargıya güveniyorum, önceki savunmalarımı tekrarlarım, Asliye Ceza Mahkemesindeki mesajlarım nedeniyle açılan davada hükümlü olduğum için cezaevindeyim, beraatimi isterim" dedi.

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Nurettin A'nın üzerine atılı yangın çıkararak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği sabit görüldüğünden önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemden sonraki yargılama aşamasında duruşmadaki olumlu tavrı lehine indirim sebebi sayılarak 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tedbire çevrilmesine ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, hükmen tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

5 Ağustos 2019 tarihinde, Şekerhane Mahallesi Yaşam Hastanesi arkasında tek başına ikamet ettiği öğrenilen 55 yaşındaki Hayriye A. adlı kadının evinde yangın çıktı. Saat 01.30 sıralarında elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.Olay yerine çok kısa bir sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli evin içinde alevler arasında kalan kadını kurtarabilmek için evin kapısını kırarak içeri girdi.Hemen alevler arasında kalan 55 yaşındaki kadını evden dışarı çıkaran itfaiye erleri, zamanında müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Alevler arasında kalan ve yanmaktan son anda kurtarılan Hayriye A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hayriye A. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayriye A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturmada polis ekipleri güvenlik kamerasında yaptığı incelemede Hayriye A.'ın evini 50 yaşındaki Nurettin A.'nın yaktığı tespit edildi.

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Yangın çıkararak öldürmeye teşebbüse 13 yıl 4 ay hapis
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