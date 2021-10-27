Yangın çıkardıkları iddiasıyla tutuklanmışlardı: 7 Rus turist serbest kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde ormanlık alanda bir anda yükselen dumanlar şehir merkezinden görülmesi üzerine şehir alarma geçti. Yangına bir uçak, 2 helikopter ve onlarca arazöz ile müdahale edildi. 4 saatlik çalışmanın ardından dağlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü. Yangın 4 hektarlık ormana zarar verdi.

DAĞCILAR İHBAR ETTİ

Yangını ardından incelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan dağcılar yangının bölgede kamp yapan 7 Rus'un çıkardığını ihbar etti. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 7 Rus turist çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Orman Yakma Suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yakından takip ettiği olay sonrasında turistlerin tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazın uygun bulunması üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Rus turistler, serbest kaldıktan sonra cezaevi önünde fotoğraf çektirdi.

UÇAK DÜŞTÜ SANILMIŞTI

Yangın uçağının denizden ilk suyu alınışını görenler ise düştüğünü sanarak telefona sarılmış.. 112 Acil Çağrı Merkezine denize uçağın düştüğü bildirilmişti. Yapılan kısa çalışmada düştü sanılan uçağın yangın söndürme uçağı olduğu tespit edilince herkes derin bir nefes almıştı.