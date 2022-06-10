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Giriş Tarihi: 10.6.2022 08:56 Son Güncelleme: 10.6.2022 08:58

Yangın çıkarıp, selfie çekmiş! Turistik bölgeyi küle çevirdi

DHA
Yangın çıkarıp, selfie çekmiş! Turistik bölgeyi küle çevirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, turistlik mahalle Dalyan'da önceki gün çıkan sazlık yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Davut A.'nın yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı ortaya çıktı.

Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran'da saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut A.'yı gözaltına aldı.

3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını yaktığı belirlendi. Öte yandan Davut A.'nın incelenen cep telefonunda yangını çıkardıktan sonra selfie yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Yangın çıkarıp, selfie çekmiş! Turistik bölgeyi küle çevirdi
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