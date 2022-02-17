Yangın deneyimleri rapor haline getirildi

Geçtiğimiz sene orman yangınları sırasında örgütlenerek alevlerin termik santrale ulaşmadan söndürülmesinde aktif rol alan Akyaka Afet Gönüllüleri İnisiyatifi, yaz sezonunda yangın tehlikesinin yeniden kritik boyuta ulaşacağı beklentisiyle yaptığı mahalle bazlı örgütlenme çağrısını ve deneyimlerini içeren bir rapor hazırladı. "2021 Muğla BölgesiYangınları Müdahalelerine Destek ve Yangınları Önleyici HazırlıkÇalışmaları Çıkarılan Dersler Raporu" başlığıyla hazırlanan raporda mahallesini afete hazır hâle getirmek isteyen kişiler için bir yol haritası oluşturuldu.

O GÜNE KADARKİ EN BÜYÜK ORMAN YANGINI

Akyaka Afet Gönüllüleri'nin öğrenimleri ve önerilerinin derlendiği raporda, şu ifadelere yer verildi: "27 Temmuz 2021'de' Marmaris'te başlayan yangınlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin o güne kadarki en büyük orman yangını felaketine dönüştü. EFFIS verilerine göre yıllık orman yangınları ortalamasının yüzde 755 üzerinde bir alanın 10 gün gibi kısa bir sürede yandığı bu süreçte kendiliğinden bir araya gelen Akyaka Afet Gönüllüleri olarak öğrenimlerimizi ve önerilerimizi bu raporda derledik. Raporun amacı artık orman yangın sezonları döngüsünün başladığı öngörüsüyle, yaşam alanlarını orman yangınlarına hazırlık ve müdahale için güçlendirmek isteyen sivil inisiyatiflerin süreçlerini kolaylaştırmak ve etkilerini arttırmaktır."

8 YANGINA İLK 30 DAKİKADA MÜDAHALE EDİLDİ

Raporda, sivil inisiyatifin öğrenimlerinin mahallesini afete hazır hale getirmek isteyen kişilere yol gösterici olacağı belirtilerek"Gökova'nın coğrafi olarak Marmaris - Köyceğiz - Ören yangınlarının ortasında olması ve Akyaka bölgesindeki ilk yangının çevredeki yangınlardan 7 gün sonra çıkması, bölgedeki sivil inisiyatifin örnek bir çalışma ortaya koymasına alan açmıştır. Bu sayede Akyaka ve Karabörtlen Jandarma Komutanlığı ve Orman Şefliği ile koordinasyon halinde Gökova bölgesinde çıkan toplam 8 yangına ilk 30 dakika içerisinde müdahale edilerek yayılmadan kontrol altına alınmıştır. Bu rapor, bölgedeki 2 Jandarma Karakolu, 32 mahalli yerleşimi, yaklaşık 1000 kişilik gönüllü ekibini ve toplamda 35 tırlık bağış lojistiğini kapsayan sivil inisiyatifin oluşmasını sağlayan temel faktörleri inceleyerek farklı bölgelerde uygulanabilecek bir yol haritası/el kitabı geliştirmeyi hedeflemektedir. Marmaris yangınlarında görevli itfaiye personelleri ve ekipleri için bölgeden gelen çağrıyla, 200 sandviç hazırlanması ile başlayan ve daha fazlasını yapmak için bir araya gelenlerin oluşturduğu sivil inisiyatifin öğrenimlerinin, mahallesini afete hazır hale getirmek isteyen kişilere ilham kaynağı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

NELER YAPILDI?

Yayınlanana raporda, yangın felaketinin yaşandığı günlerde inisiyatif tarafından yapılanlar şöyle anlatıldı: "Yangın bölgelerindeki görevli ekiplerin işlerini daha iyi ve kolay yapabilmeleri için vatandaş olarak nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek adına yetkili makamlar ile iletişime geçtik. Yangın bölgelerinde görevli ekiplere destek veren afet koordinasyon ekiplerine destek olmak için iletişim trafiği başlattık. Kendi bölgemizde aktif yangın olmadığı için yangın bölgelerindeki ekiplerin ihtiyaçlarını onlara ulaştırmak için depo/lojistik ve transfer desteği verdik. Yangın esnasında veya sonrasındaki soğutma çalışmalarında insan gücüne ihtiyaç duyulması halinde orada bulunacak gönüllülerin konuyla ilgili bilgili olması için kısa eğitimler almalarını sağladık, yangın alanında uygun ekipmanlara sahip olmalarını sağladık."

YANGINLARDA İLK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

"Yangın bölgelerinde evleri/eşyaları/hayvanları zarar gören insanlara ihtiyaçları doğrultusunda konaklama/ulaşım/transfer/yemek konusunda destek verdik. Yangın bölgelerinde yaralanan hayvanların tedavisinin sağlanmasını ve sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Kendi bölgemizde olası bir yangının çıkmasını önlemek için ormanlık ve ağaçlık alanlar-da, özellikle kamp bölgelerinde, her gün gruplar halinde çöp topladık. Yangının ilk 30 dakikasının çok önemli olduğunu öğrendiğimiz için erken uyarı sistemi çerçevesinde gözlem ekipleri kurduk. Jandarma Komutanlığının izni ve onayı ile belirlenen kişiler ile belirlenen noktalarda nöbetleşe gözlem yapıldı. Yangın bölgelerinden gelen ihtiyaç listelerini birleştirerek ve düzenleyerek güncel ihtiyaç listeleri oluşturduk."

İNTERNETTEKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN YETKİLİ KİŞİLERE DANIŞILDI

İnternetteki bilgi kirliliğini engellemek için yayınlanan birçok bilgiyi yetkili kişilere danışmak suretiyle teyit ederek doğru bilginin paylaşılmasını sağladıklarını belirten inisiyatif, "Yardım etmek, destek olmak isteyen kişilerin doğru ihtiyaç listelerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Lojistik trafiğini rahatlatmak için malzemelerin tek bir alanda toplanıp araçlar ile afet koordinasyon merkezlerine, doğru malzemelerin doğru adetlerde gitmesine yardım ettik. Yangın riski altındaki bölge/ mahallelerde olağan yangınlardaki deneyimler ışığında tespitler yapıldı. İhtiyaçlar belirlendi ve kaynak yönetimi ekibine iletildi. Mahallelerde, muhtarların öncülüğünde, bölgedeki aktif donanımlar ve kullanıcıları belirlendi, donanım ve iletişim haritalamasına başlandı. Mahallerdeki ikmal, müdahale, yönlendirme gibi teknik kapasiteler kontrol edildi. Eksikler muhtarlara iletildi" ifadelerine yer verdi.

2022 YILI İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

2022 yılı hazırlıkları kapsamında uzmanlar ve diğer sivil insiyatiflerin saha öğrenimleriyle birlikte orman yangınları için mahalle örgütlenmesi eylem planına ihtiyaç olduğunun belirtildiği raporun sonuç kısmında, şunlar kaydedildi: "Bu sebeple bu rapor 2021 yangın sezonu deneyimlerini arkamıza alıp gelecek sezon için önleyici hazırlıklardan mahalle bazlı örgütlenmeye kadar yapılması gereken çalışmalar konusunda dayanışma çağrısıdır. Raporla ilgili görüş ve önerilerinizi iletmek, 2022 orman yangınlarına hazırlıklar kapsamında mahalle örgütlenmeleri için bize akyakaafet@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz."