Yangın faciası: 1 ölü, 1 kayıp

ARTVIN'IN Şavşat ilçesinde meydana gelen yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor. İlçeye bağlı Taşköprü Köyü Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Mehmet Kaya'ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında Mehmet Kaya'nın (79) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (79) arama çalışmaları ise sürüyor.