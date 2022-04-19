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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Yangın faciası: 1 ölü, 1 kayıp

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yangın faciası: 1 ölü, 1 kayıp
ARTVIN'IN Şavşat ilçesinde meydana gelen yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü. Çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi de aranıyor. İlçeye bağlı Taşköprü Köyü Cami Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Mehmet Kaya'ya ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer ev ve samanlıklara sıçradı. Kontrol altına alınan yangında 6 ev ile 3 samanlık hasar gördü, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında Mehmet Kaya'nın (79) cansız bedenine ulaşıldı, eşi Esmer Kaya'yı (79) arama çalışmaları ise sürüyor.

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Yangın faciası: 1 ölü, 1 kayıp
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