Yangın faciası dramına ’ölüm’ takipsizliği

Korkunç olay 21 Haziran 2021 günü İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'i kurtardı. Anne aynı gün, oğlu ise bir gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Arzu Rahman Güney'in eşi Mehmet Güney'le boşanma aşamasında olduğu ve olay sabahı ikilinin tartıştığı yönündeki tanık ifadelerinin ardından soruşturma derinleştirildi. Şüpheli olarak aranmaya başlayan Mehmet Güney'in işyerindeki çalışma arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum" dediği belirlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine yapılan çalışmaların ardından kıyıda Mehmet Güney'in cesedine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENLERİ CAN YAKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, anne Arzu Rahman Güney'in yangın faciasından önce cinayete kurban gittiği iddiaları da araştırıldı. Savcılık, anne oğulun ağır yaralı vaziyette evden çıkarıldığını, ölüm sebeplerinin ise yangın faciası nedeniyle olduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna göre ölümlerinin nedeni ise oksijen yetersizliğinden boğulma.

İNTİHAR TAKİPSİZLİĞİ

Şüphelinin olay anında ikamette bulunduğu ve sonrasında ayrıldığı, olayın hemen sonrasında köprüden atlayarak intihar ettiğinin tespit edildiğini kaydeden savcılık, ölümü nedeniyle soruşturmanın ortadan kalktığını belirtti. Takipsizlik kararı verdi.