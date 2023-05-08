Haberler Yaşam Haberleri Yangın faciası dramına 'ölüm' takipsizliği
Giriş Tarihi: 8.5.2023 16:14 Son Güncelleme: 8.5.2023 16:41

Yangın faciası dramına 'ölüm' takipsizliği

İstanbul Ümraniye'deki yangın faciasından çıkan dramla ilgili soruşturma tamamlandı. Eşini öldürüp ardından evi ateşe vermesiyle 7 yaşındaki oğlunun da ölümüne neden olduğu sanılan Mehmet Güney'in, ailesini diri diri ateşe attığı ortaya çıktı. Anne oğulun oksijen yetersizliğinden boğulma olduğu belirlenen soruşturmada, cani adamın intihar etmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Yangın faciası dramına ’ölüm’ takipsizliği

Korkunç olay 21 Haziran 2021 günü İstanbul Ümraniye'de gerçekleşti. Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'i kurtardı. Anne aynı gün, oğlu ise bir gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Arzu Rahman Güney'in eşi Mehmet Güney'le boşanma aşamasında olduğu ve olay sabahı ikilinin tartıştığı yönündeki tanık ifadelerinin ardından soruşturma derinleştirildi. Şüpheli olarak aranmaya başlayan Mehmet Güney'in işyerindeki çalışma arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum" dediği belirlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin intihar ettiği bilgisi üzerine yapılan çalışmaların ardından kıyıda Mehmet Güney'in cesedine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENLERİ CAN YAKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, anne Arzu Rahman Güney'in yangın faciasından önce cinayete kurban gittiği iddiaları da araştırıldı. Savcılık, anne oğulun ağır yaralı vaziyette evden çıkarıldığını, ölüm sebeplerinin ise yangın faciası nedeniyle olduğunu belirtti. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporuna göre ölümlerinin nedeni ise oksijen yetersizliğinden boğulma.

İNTİHAR TAKİPSİZLİĞİ

Şüphelinin olay anında ikamette bulunduğu ve sonrasında ayrıldığı, olayın hemen sonrasında köprüden atlayarak intihar ettiğinin tespit edildiğini kaydeden savcılık, ölümü nedeniyle soruşturmanın ortadan kalktığını belirtti. Takipsizlik kararı verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da HDP’lilerden Cumhur İttifakı destekçilerine çirkin saldırı
SON DAKİKA | Erzurum'da miting provokasyonu! Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Provokatör İmamoğlu'dur
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 45 bin öğretmen atama töreninde önemli mesajlar: Tek kalemde en büyük atama!
CHP’li başkanın mesajı tepki topladı! Kılıçdaroğlu'nun mitingi için metro ve otobüsleri ücretsiz yaptı
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: CHP Atatük’ün partisinden çıktı Kandil’e teslim oldu
Son dakika: İstanbul'da yüzyılın mitingine rekor katılım! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Bay Bay Kemal'in kabusunu bitirmeyeceğiz
Hiç şüphesiz hüsrana uğrayacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitingi paylaşımı: 'Türkiye bize emanet' dedik...
Kırklareli'de coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: CHP'ye, PKK'ya, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Gerçek dip dalganın fotoğrafı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangın faciası dramına 'ölüm' takipsizliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA