Yangın faciasında “Acının Masası”

Kahreden yangın faciasının adresi bolu oldu. Bolu Kartalkaya kayak merkezinde otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

OTELDE KALANLAR BAŞKA BİR OTELE TAHLİYE EDİLDİ

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Grand Kartal ve Kartal otelde bulunan misafirler çevrede bulunan başka bir otele tahliye edildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Otele yerleştirilen yangınzede misafirlerin isimleri tek tek listelendiği bir kriz masası oluşturuldu. Yangın haberi ile bölgeye akın eden vatandaşlar yakınlarını listede aradı.