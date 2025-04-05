Yangın faciasında minik kardeşler öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katında önceki gece çıkan yangında iki kardeş yanarak öldü. İddiaya göre, anne Eylem Durmuş (29), ocağa koyduğu tencerenin altını açık bırakıp ekmek almak için fırına gitti. Bu sırada alev alan tencereden çıkan alevler önce perdelere sonra da 3 kardeşin bulunduğu odaya sıçradı. Kardeşlerden 3 yaşındaki Enes merdivenlerden alt kata inmeyi başarırken, 5 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe Durmuş alevlerin arasında kalarak can verdi. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri Adli Tıp'taki işlemlerin ardından getirildiği mahallede kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi.