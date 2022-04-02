Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Toluklar Köyü'nde yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 15:00 sıralarında yangın çıktı. Kuvvetli esen lodosun da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve 3 köye sıçradı. Yangının ilk belirlemelere göre tarladaki dalları temizleme sırasında çıktığı iddia edilirken bölgeye ilk etapta 300 kişilik orman ekibi sevk edildi. Şiddetli esen rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırırken, çevre köylerden traktörleriyle bölgeye gelen köylüler tankerlerle yangın bölgesine su taşıdı. İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Balıkesir'den de bölgeye ekipler sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

25 arozöz, çok sayıda itfaiye aracı ve 15 iş makinası ve 300 personelin yanı sıra köylüler 3 ayrı noktada devam eden orman yangınını söndürmek için sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele verirken Orman Genel Müdürlüğü'nden sevindirici bir haber geldi.

GENEL MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan paylaşımda "Bursa Osmangazi, Çanakkale Bayramiç, Bilecik Merkez'de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dendi.

KARACABEY UYARDI

Türkiye'nin batı bölgelerinde şiddetli lodosun Pazar gününe kadar etkisini artırarak devam edeceğine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bursa / Osmangazi'de çıkan örtü yangınına 13 dakikada Bayramiç'in 3 noktasın da başlayan orman yangınına ise 12 dakika içerisinde müdahale ettik. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarına kadar canla başla mücadele ettiler. Bursa Osmangazi, Çanakkale Bayramiç, Bilecik Merkez'de şuan soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangını risklerini artırıyor. Mevsim ne olursa olsun ormanlarımızı tehlikeye atacak, yangına sebep olacak davranışlardan uzak durmalıyız" dedi.