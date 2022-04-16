Yangın merdiveninde çıkan yangında 7 kişi zehirlendi

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Gökkent Mahallesi 1830. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 5. kat yangın merdiveninde yangın çıktı. Bina sakinlerinin erzak ve eşyalarını koyduğu yangın merdiveninde oynayan çocuklar burada yangın çıkardı.

Tutuşan erzak ve eşyaların yanmasıyla birlikte dumanlar tüm binayı sardı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Yoğun duman soluyan 7 bina sakini ise zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.