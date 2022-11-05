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Giriş Tarihi: 5.11.2022 11:27 Son Güncelleme: 5.11.2022 12:08

Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler…

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kapısı kilitli olan, bina giriş kapısı güvenlik kameralarıyla izlenen ve yasa dışı kumar oynanan bir adrese yangın merdiveninden girerek baskın yaptı. 12 kişi gözaltına alındı. Adreste yasa dışı kumar oynayan 11 kişiye 20 bin 19 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler…

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Kapısının kilitli olduğu ve bina giriş kapısının güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edilen adrese yangın merdiveninden giren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde yasa dışı bir şekilde kumar oynayan 11 kişiyi ve iş yeri sahibini gözaltına aldı. 216 adet iskambil kağıdı ve kumar parası olan 270 lira nakit paraya el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan 11 kişiye 20 bin 19 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin yetkilisi Ö.D. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler… | Video

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Yangın merdiveninden girip yakaladılar! 20 bin lira ceza yediler…
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