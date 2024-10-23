Yangın şeridi alevlerin önünü kesti

Muğla'da Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde, 18 Ekim Cuma günü çıkan yangın bölgenin kuzeyinde sarp yamaçlarda etkili oldu. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı. Yangının kızılçam ormanıyla birlikte Kıran Köyü'ne ulaşması, ekiplerin dozer ve iş makineleriyle açtığı yangın şeridiyle önlendi. Ekiplerin açtıkları 6.5 kilometrelik hat drone kamerasıyla görüntülendi. Hat boyunca bekleyen arazöz ekipleri, yanık saha içerisindeki tütmelere su atan yangın söndürme helikopteri, şeritteki çalışmaları devam eden iş makineleri ve yangının yeşilden siyaha döndürdüğü Turnalı sırtları drone kamerasına yansıdı.