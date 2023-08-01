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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Yangın söndürme ekiplerine videolu teşekkür: Sizleri seviyoruz

Antalya’da ormanlık alanda başlayan ve 90 saatte söndürülen yangın sonrası bölgedeki turizm çalışanları bir araya gelip kırmızı-beyaz giysiler içinde video çekerek söndürme ekiplerine teşekkür etti

ERTAN GÜRCANER
Yangın söndürme ekiplerine videolu teşekkür: Sizleri seviyoruz
Antalya'nın Kemer ilçesinde Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve 90 saat sonra söndürülen yangın sonrası bölgedeki turizm çalışanları bir araya gelip kırmızıbeyaz giysiler içinde video çekerek söndürme ekiplerine teşekkür etti.
5 gün süren yangında Türk pilotların ve ekiplerin olağanüstü çalışması sonucunda yangın yerleşim merkezine ve turistik otellere yayılmadan söndürülmüştü. Türk pilotların sarp kayalıklar, derin vadiler arasında ateşe su sıkması tüm dünyanın dikkatini çekmiş; Çin'den ABD'ye kadar yazılı ve sözlü basında haber olmuştu. Kara ekiplerinin insan üstü çabası da takdirle karşılandı. Turizmin kalbindeki yangında işletmelerin zarar görmesinin, turistlerin etkilenmesinin önüne geçildi.



'YORGUNLUĞUMUZ GİTTİ'
Yaşananların ardından bölgedeki otellerin çalışanları bir klip çekerek Orman Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Klipte kırmızı-beyaz giysiler giyen turizm sektörü çalışanları 'Orman' yazılı koreografi oluşturarak hazırladıkları klipte, "Sizleri seviyoruz" mesajı verdiler. Video, orman teşkilatı çalışanlarınını duygulandırdı.
Alevlerin söndürülmesinde görev alan tüm pilotlar ise ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını belirterek, "Görüntüleri izleyince bütün yorgunluğumuz gitti. Çok anlamlı, iyi düşünülmüş" diyerek turizm çalışanlarına teşekkür etti.

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Yangın söndürme ekiplerine videolu teşekkür: Sizleri seviyoruz
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