Yangın söndürmeye giden İBB’ye ait itfaiye aracında yangın çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arızalarla, araç yangınları ve zamlarla gündem olmaya devam ediyor. İBB'nin İETT otobüslerinden sonra itfaiye araçları da görev sırasında yanmaya başladı. Dün öğle saatlerinde yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinden, İBB'ye ait bir araç yolda kaldı. Motorunun yandığı ortaya çıkan araç, çekici tarafından tamire götürüldü. İstanbul'daki kritik öneme sahip toplu ulaşım araçlarının ardından İtfaiye araçlarında da yanma ve yolda kalmaların yaşanmaya başlaması vatandaşları isyan ettirdi. Yangına müdahaleye giderken motor kısmı yanan İBB'ye ait itfaiye aracının çekici tarafından götürüldüğü anlara ait kareler de sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB'ye ait hizmet araçlarında yaşanan arıza ve yangınların araçların denetlenmemesinden ve bakımlarının yapılmamasından kaynaklandığı yorumları yapıldı.