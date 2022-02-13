Yangın sonrası itfaiye detaylı arama yapmadı

İstanbulGüngören’de bir tekstil fabrikasında çıkan ve ilk başta 4 işçinin öldüğü yangın sonrası İBB itfaiye ekiplerinin detaylı arama yapmadığı ortaya çıktı. İşçilerden birinin ifadesinin ardından bir işçinin daha cesedine ulaşıldı
İstanbulGüngören'de bir tekstil atölyesinde meydana gelen ve 3'ü Suriye, 1'i İran vatandaşı 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dumandan etkilenen 6 işçiden biri, tedavi sonrasında karakolda ifade verdi. İşçinin, ifadesinde 4 işçinin alevlerden korunmak için kendilerini tuvalete kitlediklerini gördüğünü anlattı. İşçinin ifadesi, yangını 16.30'da söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekiplerinin fabrika binasında arama-tarama faaliyeti yapmadığını ortaya koydu. Bu ifade sonrasında fabrikada yeniden bir çalışma başlatıldı ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işyeri sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Bir gün sonra itfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polisi tarafından yapılan inceleme sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 5'e yükseldi.
4-5 PATLAMA OLDU
İşyerinin çevresinde bulunan esnaf, yangının meydana geldiği saatlerde binadaki çalışanların çoğunun cuma namazında olmasının felaketi önlediğini söyledi. Binada yangınla birlikte 4-5 patlama birden olduğunu belirten vatandaşlar, insanların panik halinde olduğunu, birinci ve ikinci kattan atlayarak canlarını kurtaranların bulunduğunu anlattılar.